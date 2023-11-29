رصاصات بالرأس.. إحالة أوراق مُدان بقتل آخر في القليوبية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بإحالة أوراق المتهم بقتل المجني عليه أحمد زكي أحمد عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريا وسلاحًا أبيض فرد خرطوش ومطواة، وما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري الذي كانت بحوزته مطلقا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، فاستقر برأسه محدثًا به الإصابات التي أدت إلى وفاته، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حلمى الشماسى، ومحمود منير خليل، وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة شريف أشرف شريف، وأمانة سر على الفرماوي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10010 /2013 الجنح قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلى جنوب بنها أن المتهم عمر ي م، 42 عامًا، صنايعي رخام ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجنى عليه أحمد زكى أحمد مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقدًا العزم واعدًا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريا وسلاحًا أبيضًا فرد خرطوش ومطواة وما ان ظفر به حتى اشهر السلاح الناري الذي كان بحوزته مطلقا عيارًا ناريًا صوب المجني عليه فاستقر برأسه، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.