شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد، والذى يُحل في اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع ذكرى مرور 75 عاماً على النكبة.

وأكدت التنسيقية أن القضية الفلسطينية ستظل حيةً وحاضرةً في الوجدان والضمير الإنساني وصولا لحل عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق السلام.