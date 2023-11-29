شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سها سعيد: الفترة الحالية العصر الذهبى للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، إن الفترة الحالية التي نعيشها هي العصر الذهبى للمرأة، موضحة أن ما قدمته المرأة المصرية استحقت عليه هذا الدعم من قبل الدولة المصرية.

وأضافت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لبرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سى، أن المرأة دائما كانت مؤثرة ومبادرة بالفعل منذ 2011 وطوال فترة 2012 كانت داعمة للدولة المصرية في الحفاظ على هويتها .

وأشارت النائبة سها سعيد، أن المرأة المصرية شاركت بقوة في المظاهرات السلمية للمصريين ضد حكم الإخوان، ولا يمكن نسيان دور المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو ونتج عنه هذا المشهد الرائع، بجانب دور المرأة المصرية في الاستحقاقات الانتخابية التي تمت خلال الفترة الماضية.