شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسى فريد زهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالمرشح الرئاسى، معربًا عن تقديره الكبير بالزيارة، وأشار خلال حواره مع فريد زهران على أهمية تشجيع المصريين على المشاركة الفعالة الإيجابية والتحلى بالمسؤولية، كأساس لبناء مجتمع قوى ومترابط، وقال: "مشاركة المواطن الإيجابية جزء من قضايا الوطن الهامة، وطرف فاعل ومؤثر فى تقرير مصير البلاد".

ومن جانبه، عبر "زهران" عن سعادته بزيارة الدكتور القس أندريه زكى والحوار مع قيادات الطائفة الإنجيلية، وأشاد بتاريخ الطائفة الإنجيلية الوطنى والمجتمعى مقدمًا عرضًا لأهم ملامح برنامجه الانتخابى، كما أكد على أهمية مشاركة جميع المصريين من أجل بناء الوطن.