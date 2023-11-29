شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية الألمانية: نتوقع مشاركة 80% من الجالية المصرية بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، آخر الاستعدادات الخاصة بالجالية المصرية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بألمانيا، قائلا: بدأنا التنظيم باكرا في 6 أكتوبر الماضي وعقدنا أول اجتماع لنا وأخذنا على عاقتنا أن المشاركة تكون مكثفة، وأجرينا اجتماعات بعد ذلك شارك فيها 26 من رؤساء الروابط والجاليات بألمانيا، ونحن جاهزون ومستعدون لهذه الانتخابات".

وأضاف ماجد سعد، في مداخلة هاتفية في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أنه يجرى التنسيق مع السفارة المصرية ببرلين والقنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت للاستعداد للانتخابات الرئاسية الحالية، وهناك حشد كبير من الجالية المصرية بألمانيا للحرص على مشاركة المصريين في الانتخابات الحالية.

وتابع رئيس المنظمة المصرية الألمانية: "هناك 50 ألف مواطن مصري موجودين داخل ألمانيا، لكن من لهم حق التصويت 7000 منهم، ويتوقع مشاركة 80% منهم في الانتخابات الرئاسية، ونحن نضع كل الثقة في الجالية المصرية التي دائما تكون في قلب الحدث وتمثل ظهيرا شعبيا لمصر في ألمانيا".