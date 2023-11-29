شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: صمود شعب فلسطين غير المعادلة رغم الممارسات الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن وقف الحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل هى رسالة اليوم للعالم أجمع، إضافة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثة دون توقف.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها نقابة الصحفيين عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، عقب الوقفة التضامنية التي تنظمها نقابة الصحفيين ولجنة المرأة تضامنا مع نساء وأطفال فلسطين.

وتابع البلشى: "صمود الشعب الفلسطيني غير المعادلة على الرغم من كل الممارسات الإجرامية التى يمارسها جيش الاحتلال ضدهم، واليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، يأتى بالتزامن مع صمود الشعب الفلسطينى".

وأكد البلشى، أنه على الرغم من كل الممارسات نستعيد روح القضية الفلسطينية بفضل صمود الشعب الفلسطينى، الصامد من أجل بناء دولته واستعادتها مرة أخرى.

وبدأت الندوة بعزف السلام الوطنى لمصر والسلام الوطنى لدولة فلسطين الشقيقة.

الجدير بالذكر أن هذه الوقفة تأتى بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، ‎و من المقرر أن تستمر الوقفه الصامتة بملابس الحداد والشارات السوداء بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع القضية الفلسطينية.