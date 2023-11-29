أعيدوا فلسطين لأصحابها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا طبيب صهيوني من ضحايا محرقة الهولوكوست إلى إعادة أرض فلسطين لأصحابها، ووقف سفك الدماء والقتل في المنطقة.

وقال الدكتور غابور ماتي، في مداخلة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، نقلتها «العربية نت»، إنه يجب إعادة الأرض إلى فلسطين، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1948، حين أعلنت دولة إسرائيل.

وأضاف: «رغم أنه كان صهيونيا في السابق، فإنه بات يعد الآن أن الوقت حان لإعادة الأراضي الفلسطينية لأصحابها».

ولفت إلى أن «الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي عليه بين الطرفين»، مشددا على أنه لا يقصد ما حدث عام 1948 أو عام 1967، بل يتحدث عما يجري اليوم.

وعدّ أن الأحداث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية تنذر بوجوب عودة الأراضي إلى أصحابها، في إشارة منه إلى الفلسطينيين، موضحا أن كلامه هذا يأتي من كونه طبيبا مارس كثيرا من الأنشطة والفعاليات، خاصة فيما يتعلق بالصدمات وما بعدها، ودرس كيف يمكن أن يسبب انعدام المأوى والسكن عند الإنسان مجموعة من الاضطرابات النفسية، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على غزة،، وعمليات التهجير التي تجري في القطاع وغيره من المناطق.

ويعد الدكتور ماتي أحد ضحايا «محرقة الهولوكوست»، ويُقصد بها عملية الاضطهاد والقتل الممنهج،الذي سلكته ألمانيا، بغرض قتل 6 ملايين يهودي أوروبي من قبل النظام النازي وحلفائه والمتعاونين معه، في الفترة بين 1933 حتى 1945.

وبدأت حقبة الهولوكوست في يناير 1933، عندما استولى أدولف هتلر والحزب النازي على السلطة في ألمانيا، إلى أن انتهت في مايو 1945، وذلك عندما هزمت دول الحلفاء ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان، في استشهاد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، غالبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 32 ألفا آخرين، فيما لا زال أكثر من 7 آلاف مفقودين.

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