شكرا لقرائتكم خبر أهالي غزة: لن ننسى وقفة شعب المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر أهل غزة عن تقديرهم وامتنانهم للدعم الرسمي والشعبي السعودي، المتمثل في الحملة الشعبية التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تتواصل المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية السعودية عبر معبر رفح المصري.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

بالتواكب، وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

المساعدات السعودية:

1500 طن مساعدات.

15 مليون دولار أمريكي.

20 سيارة إسعاف.