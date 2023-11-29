أهالي غزة: لن ننسى وقفة شعب المملكة

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وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية على المتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
بالتواكب، وصلت إلى مطار العريش الدولي المصري أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وتأتي المساعدات في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
المساعدات السعودية:
1500 طن مساعدات.
15 مليون دولار أمريكي.
20 سيارة إسعاف.
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