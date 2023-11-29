140 يمنية خطفهن الحوثيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت رابطة الأمهات المختطفين في اليمن أن 140 امرأة تعرضن للاختطاف والانتهاكات المختلفة بمناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الجماعة المارقة إلى «التوقف فورا» عن تهديد النقل البحري، والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل 10 أيام.

وقال الوزراء في بيان لهم أمس: «ندعو جميع الأطراف إلى عدم تهديد أوعرقلة الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة لكل السفن».

وطالب البيان الحوثيين بشكل خاص «بوقف هجماتهم فورا على المدنيين، وتهديداتهم ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية، والإفراج عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في المياه الدولية في 19 نوفمبر».

وكانت جماعة الحوثي استولت على السفينة التجارية المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، مع طاقمها المكون من 25 فردا في هجوم قالت إنّها شنّته ردا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتدير شركة يابانية السفينة التي كانت ترفع علم جزر بهاماس، وتملكها شركة بريطانية مملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام رامي أونغار.

من جهة أخرى، يواصل المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، جهوده لتعزيز عملية السلام في اليمن، وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي لليمن، إنه التقى، خلال زيارته مسقط، كبار المسؤولين العمانيين، وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه سلطنة عمان لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الخاص مع الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام، لمناقشة فرص تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة اليمنيين لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة، وتحقيق وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد، إضافة إلى استئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.