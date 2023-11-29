شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في اختيار رئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار.
وقال إنه سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.
وزار لودريان لبنان 3 مرات سابقة بدأت في 21 يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في اختيار رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.