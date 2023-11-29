فرنسا تدعو لبنان إلى الإسراع في اختيار رئيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، التأكيد على دعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية.

وأشار خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار.

وقال إنه سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة.

وزار لودريان لبنان 3 مرات سابقة بدأت في 21 يونيو الماضي.