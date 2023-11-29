الأمراض تهدد الناجين في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض قد تفتك بعدد كبير من الناس، يفوق ما يسقط جراء القصف في حال استمرار الحرب الطاحنة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتقول وكالات الإغاثة الدولية إن كمية المساعدات ليست كافية لتلبية احتياجات سكان القطاع.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض قد تفتك بأعداد من الناس تفوق ما يسقط جراء القصف.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن الهدنة لمدة 6 أيام ليست كافية لإحداث أي تأثير ملموس.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.8 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة فروا من منازلهم ونزحوا داخل القطاع.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو مليون منهم يحتمون في مبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعدد تلك الملاجئ 156 على الأقل، والملاجئ مكتظة للغاية بما يفوق طاقتها بأكثر من 4 أمثال بعد أن فر عشرات الآلاف من المدنيين إلى جنوب القطاع هربا من وطأة القصف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب 3 أرباع المستشفيات في غزة، أو 26 من أصل 36 مستشفى، خرجت عن الخدمة تماما بسبب القصف أو نقص الوقود، وتوقفت معظم المستشفيات في شمال غزة عن العمل.

ويشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن جماعات الإغاثة أجلت المرضى والعاملين الصحيين من بعض تلك المستشفيات خلال الهدنة، ومن المقرر إجراء مزيد من عمليات الإجلاء في الأيام المقبلة.

واستغلت منظمة الصحة العالمية الهدنة في نقل آلاف اللقاحات المعرضة لخطر الفساد في شمال غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي إلى جنوب القطاع.

وتم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر والسماح بدخول مساعدات محدودة منذ 21 أكتوبر، بينما ظلت باقي المعابر مع قطاع غزة مغلقة.

وتدخل حوالى 200 شاحنة إلى غزة يوميا منذ بدء الهدنة لتوصيل المساعدات، وهو أكثر من ضعف المتوسط السابق.

وقال وزير الدفاع الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية رست في مصر، وقد تبدأ في علاج أطفال غزة المصابين في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتسارعت وتيرة توزيع المساعدات في المناطق الواقعة جنوب وادي غزة خلال الهدنة، ومع ذلك تدعو وكالات الإغاثة إلى فتح مزيد من المعابر لتلبية احتياجات السكان، التي وصفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنها هائلة.

وسمح بإدخال زيت الطهي خلال الهدنة على الرغم من أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال، إن الطوابير امتدت لنحو 2 كلم في خان يونس.

الوضع الإنساني في غزة: