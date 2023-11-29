شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تكثف جهودها لتمديد الهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «إذا كانت هناك فترات توقف ممتدة بعد هذا التمديد لمدة يومين، فأنتم تعلمون أننا نؤيد ذلك وسنواصل العمل على ذلك».
وأضاف «نريد أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.. إحدى الطرق للقيام بذلك هي فترات التوقف عن القتال، تحتاجون إلى التوقف لإخراج الرهائن».
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تكثف جهودها لتمديد الهدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.