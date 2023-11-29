أمريكا تكثف جهودها لتمديد الهدنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت الحكومة الأمريكية جهودها لتمديد إضافي لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في حرب غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «إذا كانت هناك فترات توقف ممتدة بعد هذا التمديد لمدة يومين، فأنتم تعلمون أننا نؤيد ذلك وسنواصل العمل على ذلك».

وأضاف «نريد أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.. إحدى الطرق للقيام بذلك هي فترات التوقف عن القتال، تحتاجون إلى التوقف لإخراج الرهائن».

