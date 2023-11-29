روسيا: السياسة الأمريكية دمرت المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لعبت دورا مدمرا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكد تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سياسة الولايات المتحدة التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضا دورا مدمرا في التصعيد الحالي.



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