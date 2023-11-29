30 مليون دولار خسائر جنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس بلدية جنين في الضفة الغربية، نضال عبيدي، أمس إن الجيش الإسرائيلي دمر البنية التحتية بشكل كبير، مما أدى إلى تجريف الطرق وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.

ونوه إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر تفوق إمكانية البلدية، فيما تصل الخسائر الإجمالية لأكثر من 30 مليون دولار.

وأفادت غرفة تجارة وصناعة جنين بأن الخسائر وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.