30 مليون دولار خسائر جنين

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ونوه إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية تقدر بنحو 5 ملايين دولار، لافتا إلى أن هذه الخسائر تفوق إمكانية البلدية، فيما تصل الخسائر الإجمالية لأكثر من 30 مليون دولار.
وأفادت غرفة تجارة وصناعة جنين بأن الخسائر وصلت إلى 24 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير، نتيجة إغلاق حاجز الجلمة.
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