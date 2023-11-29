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الصحة العالمية تطلق تحذيراً يخص قطاع غزة

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن الأمراض الوبائية تهدد قطاع غزة.
وقال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن "هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة".

وأشارت المنظمة إلى "تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى إسرائيل أو الضفة الغربية لفحصها".

 

يشار الى أن حماس و"إسرائيل" توصلتا بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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