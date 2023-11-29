شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع زوار روسيا "لاتفاق ولاء" عند دخولهم البلاد.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترغب روسيا في أن يوقع الزائرون "لاتفاق ولاء" ينص على التعهد بعدم معارضة الكرملين بخصوص قضايا من ضمنها الحرب الروسية في أوكرانيا، وحظر الترويج للعلاقات المثلية، وذلك حسبما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا لمسودة القانون التي أعدتها وزارة الداخلية فإن الزائرين الأجانب سوف يوقعون إعلانا يوافق على الالتزام بالمحظورات التي تم إقرارها لحماية المصالح الوطنية لروسيا.

ولم يتضح ما إذا كان هذا الاجراء سوف ينطبق على الزائرين لفترات قصيرة أم الاجانب الذين يحصلون على تأشيرات دخول طويلة المدى للعيش والعمل في روسيا.

فلاديمير بوتين

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب قبل الانتخابات المقررة في مارس 2024 من أن أي تدخل خارجي في بلاده سيعتبر عملا من أعمال العدوان.

وأدى غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى أخطر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، مما دفع بوتين إلى التحول نحو الصين.