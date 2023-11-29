فودة: وزير التعليم العالي قدم صورة نموذجية عن التعليم المصري في مؤتمر عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطفرات التي حققتها مصر، في هذا القطاع خلال السنوات الماضية، وأبرزها إتاحة مسارات تعليمية جديدة لإثراء التعليم الجامعي والبحث العلمي.

وقال عاشور خلال جلسة في مؤتمر "نحو العالمية Going Global" الذي تم تنظيمه في أدنبرة بأسكتلندا، إن مصر ركزت خلال الفترة الماضية على بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين القادرين على تلبية تحديات العصر.

وأضاف: ظهر ذلك واضحا في الاستثمارات ضختها الدولة لبناء مؤسسات تعليمية جديدة من جامعات أهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية بغرض التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، ووضع مصر على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

كانت مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، وحصلت على المركز الـ 90 عالميا.

شهد المؤتمر مشاركة كل من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم، وسكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافى البريطانى بالمملكة المتحدة، ومادلين أنسيل المدير العالمي للتعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، ومارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، و شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وتعليقا على مشاركة الوفد المصري في هذا المؤتمر العالمي، شدد الإعلامى محمد فودة على أنها كانت مناسبة مهمة، لتوضيح التطور النوعي في مستوى وجودة التعليم في مصر.

وأوضح فودة، أن الجامعات المصرية حققت طفرات مهمة فى تاريخ قطاع التعليم العالى المصرى، فضلا عن التطوير فى الجانب الصحى المتمثل فى المستشفيات الجامعية، وأيضا الجامعات الخاصة والأهلية.