الهلال الأحمر الفلسطيني: نحاول إدخال 10 آلاف لتر تسمح بعمل سيارات الإسعاف لأسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنه تمكن من إدخال 233 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة حتى تاريخ 28 نوفمبر الجاري.

وأكد البيان على عدم تمكنهم من إدخال الوقود حتى الآن، مشيرا إلى أن العمل جار على إيصال 10 آلاف لتر تسمح باستمرار عمل سيارات الإسعاف لأسبوعين.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال كلمته في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي إن: "مصر نجحت بالتعاون مع الشقيقة قطر والولايات المتحدة من تفعيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن، كما أنّ مصر أسهمت بـ 70 بالمائة من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، والتي لا تزال غير كافية لاحتياجات الشعب الفلسطيني".