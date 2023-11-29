7 مصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى مينى باص بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي الشرقي بمدينة ساحل سليم.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي ووجود مصابين .

وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكى رقم"7531ي ص ج" و سيارة مينى باص رقم "5763" وأسفر الحادث عن إصابة كل من " إيمان . ح. م " 21 عامًا، و " أحمد. ع . ع " 21 عامًا، و " طارق. ع .ع " 40 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

كما أصيب " محمد . ع . م " 47 عامًا، و " عنان. ح . م " 64 عامًا، و " عطا. ي . ع " 60 عامًا، و" أسماء. ع .ف " 31 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، ومستشفى ساحل سليم المركزي.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.