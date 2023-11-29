مراعاة للظروف الإجتماعية.. "نائب الجيزة" يتابع التجهيزات النهائية للسوق الحضاري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، في إطار تنفيذ رؤية الدولة، بالقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين، بإنشاء أسواق حضارية.

وأضاف الشهابي، وفق بيان الأربعاء، أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل؛ للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين، وتوفير بديل حضاري لهم؛ مراعاة لظروفهم الإجتماعية.

وأكد النائب، علي الشركة المنفذة، سرعة الإنتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع؛ لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

وتفقد نائب الجيزة، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط، ووضع طبقة الأسفلت بشارعي، سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط، مشددًا برفع معدلات التنفيذ، والانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة .

وأختتم الشهابي، جولته الميدانية، بتفقد الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال حتي تتمكن شركة مياه الجيزة من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.

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