شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الليبرالي المصري يعلن دعمه لفريد زهران في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحزب الليبرالى المصري تأييده ودعمه للمرشح الرئاسي فريد زهران في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ناشد الحزب في بيان صادر عنه جميع القوى المدنية بدعم زهران في الانتخابات الرئاسية

وقال بيان صادر عن الحزب: "في إطار ما تشهده البلاد من حراك سياسي، و‎اتساقًا مع الدعوة للاستحقاق الانتخابي على أرفع وأعلى منصب في الدولة المصرية، رّكَز الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) طوال الأيام الماضية، منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ركز على متابعة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين، تفصيلية كانت أو موجزة ذلك حتى يكون قرارنا في نهاية الأمر بشأن دعم وتأييد المرشح الأقرب لرؤيتنا السياسية نابعًا عن قناعات لا عن تخمينات أو استنتاجات."

وتابع البيان: "إيمانًا مِنا بأن الديموقراطية هي أساس أي مجتمع متقدم، وانطلاقًا من موقفنا الليبرالي، ودعمًا لوحدة صف المعارضة المصرية في وقت تمثل فيه التنافسية والتعددية الحزبية المَخرَج الرئيسي والطريق الأوحد لتنمية الحياة السياسية، وبناء عن تصويت غالبية أعضاء هيئتنا التأسيسية، فإننا نعلن تأييدنا ودعمنا للمرشح الرئاسي فريد زهران، لما يحمله برنامجه الانتخابي ‎من رؤى تتوافق في أغلبها مع رؤية ومبادئ حزبنا، الذي يركز على تعزيز الديموقراطية وسيادة القانون، وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي، والتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للحفاظ على إستقلالية القضاء، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة."

واختتم الحزب بيانه قائلا :"أخيرًا يناشد الحزب الليبرالي المصري (تحت التأسيس) كافة القوى المدنية، التي تؤمن بوجود معارضة راشدة تعمل في إطار الثوابت الوطنية للدولة المصرية، بدعم فريد زهران في الانتخابات الرئاسية القادمة لِما له من خبرة ورؤية وقدرة على الإلتزام لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعًا."