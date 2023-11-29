شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني: الاحتلال ارتكب 1500 مجزرة أسفرت عن 70 ألف شهيد وجريح ومفقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إنه منذ عام 1948 ونحن نمر بنكبة تلو الأخرى، مؤكدا أنه فى هذه اللحظات التاريخية يتعرض الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع جريمة ممنهجة وحرب إبادة جماعية، لم تهدف إلى القضاء على حركة حماس بل تهدف إلى إبادة كل فلسطيني، مؤكدا أن ما يحدث الآن هو أبشع من أى نكبة تحدث، فما يفعله الاحتلال الإسرائيلي قد فاق كل التصور البشري، مؤكدا أنه قد ارتكب 1500 مجزرة بالقطاع منذ اندلاع الحرب، التى قد أسفرت عن وقوع 70 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال فعاليات حزب التجمع، لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء بمقر الحزب، أن تعداد الشعب الفلسطيني نحو 15 مليون مواطن يعيش نصفه بالداخل والنصف الآخر بالخارج، ويحلم في العودة ذات يوم لديارهم الذين خرجوا منها منذ عام 1948، مؤكدا أن الحرب الأخيرة على غزة قد دمرت البنية التحتية لأكثر من 70%، فضلا عن تشريد قرابة مليون و700 ألف مواطن.