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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تلتقى أمانة الإعلام بحزب لشعب الجمهوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وحضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، وعبدالمنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بجميع محافظات الجمهورية.
وتناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.
تجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.
أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري
اللواء محمد صلاح أبوهميلة، منسق عام الحملة
جانب من لقاء أمانة الإعلام
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