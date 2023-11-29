شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير المفوض بالجامعة العربية: أكثر من 2 مليون معرضون للموت فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير المفوض بالجامعة العربية حيدر الجبوري، نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه منذ أكثر من 7 عقود وتمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي والعصابات الصهيونية العدوان الهجومى والبربري الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتتوالى فصول النكبة إلى ما نعيشه الآن من ظرف استثنائي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، التى تعيش تحت حصار منذ 17 عاما.

وأشار الوزير المفوض بالجامعة العربية، خلال فعاليات حزب التجمع، لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء بمقر الحزب، أن ما يجرى على أرض غزة هو بمثابة إبادة جماعية، فإن أكثر من 2 مليون مواطن معرضون للموت المحقق إما جراء القصف الغاشم أو جوعًا نتيجة الحصار، متسائلا:" إلى متى ستبقي حرب الإبادة وسفك دماء الأبرياء، مطالبا بملاحقة حكومة الاحتلال بالمحاكم الدولية لمحاسبتهم عن تلك الجرائم البشعة، التى راح ضحيتها آلاف الشهداء، مشيدا بجهود مصر في عبور القوافل الإنسانية إلى غزة، وتقديم الحق الاغاثي بالتنسيق مع الهلال الاحمر المصري.