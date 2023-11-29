ايران تتغيب عن اجتماع للامم المتحدة حول غزة بسبب تأخر تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة

عبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عن اسفه لعدم تمكنه من الحضور الى نيويورك الاربعاء للمشاركة في اجتماع للامم المتحدة حول الوضع في غزة بسبب التأخر في منحه تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة.

كان من المفترض ان يغادر الوزير الايراني طهران متوجها الى مقر الامم المتحدة حيث يبحث مجلس الأمن الدولي الأربعاء الحرب بين اسرائيل وحماس.

وقال عبداللهيان امام الصحافيين إن "الاميركيين منحوني ولوفدي تأشيرات الدخول حوالى الساعة الواحدة فجرا (21,30 ت غ الثلاثاء) بتوقيت ايران" ما جعل "من المتعذر حضور هذا الاجتماع المرتقب من الساعة 9,30 (14,30 ت غ) حتى 12,00 في نيويورك".

رغم تغيبه عن نيويورك، شدد على تصميم ايران على مواصلة "كل الجهود لكي تستمر الهدنة" بين اسرائيل وحماس.

والولايات المتحدة ملزمة مبدئيا باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، بمنح تأشيرات دخول بسرعة للدول التي تطلب منها ذلك لافساح المجال لمسؤوليها لحضور اجتماعات في الامم المتحدة.

في 2020، انتقدت طهران التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع واشنطن منذ 1980، الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب، لرفضها منح تأشيرة دخول لوزير الخارجية آنذاك جواد ظريف الذي أراد حضور اجتماع لمجلس الأمن.

وتوجه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في ايلول الى الجمعية العامة للامم المتحدة فيما حضر عبداللهيان الى نيويورك في نهاية تشرين الاول لحضور تصويت على قرار يدعو الى وقف النار في غزة.