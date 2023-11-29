مصلحة السجون الإسرائيلية: بدأنا عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة

أعلن مصلحة السجون الإسرائيلية، عن "بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة".
وسلّمت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة"حماس"، مساء اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة ضمن عمليات تبادل الأسرى المتواصلة لليوم السادس من الهدنة، وسط جهود لتمديدها.
وفي المقابل، يفترض أن تفرج إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا هم 15 امرأة و15 طفلا.
وبثت كتائب القسام صورا تظهر عددا من مقاتليها وسط حشد من الفلسطينيين خلال تسليم المحتجزين المفرج عنهم.
من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها سلمت عددا من المحتجزين المدنيين لديها ضمن صفقة تبادل الأسرى.
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