نيبيزيا: بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية من المستحيل أن تضمن إسرائيل أمنها ونحن نعمل لهذا الحل

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، أنه "بدون حل طويل الأمد للقضية الفلسطينية، من المستحيل أن تضمن إسرائيل أمنها، وأن موسكو تعمل لهذا الحل".

ولفت نيبينزيا، الى أن "إسرائيل استغلت الانقسام في مجلس الأمن بدعم من واشنطن للاستمرار في حرب تطهير عرقي بغزة، موضحاً أنه "تطرح أسئلة كثيرة حول سبل إعادة إعمار غزة، وبشكل عام حول مستقبل الحل الطويل الأمد للقضية الفلسطينية، والتي بدون حلها من المستحيل ضمان أمن مستدام حقيقي لإسرائيل".

وأشار إلى أنه "يتوقع أن يسمع في أقرب وقت ممكن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، النتائج الملموسة لنشاط مجموعة العمل التي أعلن عنها في وقت سابق اليوم لدراسة مسألة تنفيذ آلية المراقبة الدولية المنصوص عليها في القرار 2712".

وأضاف نيبنزيا "نود أن نتساءل، إلى متى يجب أن ننتظر نتائج مجموعة العمل هذه؟"، مشدداً على أن "علينا أن نفكر في اليوم التالي للنزاع الدائر في قطاع غزة، ويجب العودة إلى عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران 1967".