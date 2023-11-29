البيت الأبيض: بايدن طلب من نائبته هاريس حضور قمة كوب28 نيابة عنه في الامارات

ذكر البيت الأبيض في بيان، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وناقشا الحرب في الشرق الأوسط وقمة المناخ المقبلة".

واوضح البيت الأبيض إن "الزعيمين رحبا باتفاق الرهائن الأخير والهدنة الإنسانية في حرب غزة". وأضاف البيت الأبيض أن "بايدن طلب من نائبته كاملا هاريس حضور قمة "كوب28" للمناخ في دبي".