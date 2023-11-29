افادت القناة 12 الإسرائيلية بان الاجتماع الأمني الإسرائيلي ينعقد الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة ليومين. يذكر بان نائب الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي اشار الى انه من الأرجح تمديد الهدنة على الأقل ليومين، وهناك حديث عن تبادل فئات معينة من الأسرى بعد الإنتهاء من تبادل النساء والأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية: اجتماع أمني إسرائيلي ينعقد الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة ليومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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