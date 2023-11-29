أسامة حمدان: جهود تمديد الهدنة لم تنضج حتى الآن ومن الطبيعي أن ننظر في أن يشمل التبادل المقبل المناضل جورج عبدالله

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أن "جهود تمديد الهدنة لم تنضج حتى الآن، والمقاومة هيأت نفسها لأي احتمال بعد انتهاء الهدنة".

ولفت حمدان، في حديث لـ"الميادين"، الى أن "ما جرى تقديمه لنا حتى الآن لتمديد الهدنة لا نجده أهلاً للدراسة، وما يجري الحديث بشأنه الآن هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وبعدها ندخل في الحديث عن تبادل الأسرى".

وأكد أن "وقف إطلاق النار ليس كافياً بالنسبة إلينا بل يجب أن تنسحب آليات الاحتلال من غزة ويوقف أعماله العدائية، ولن يكون أي حديث عن تبادل الأسرى العسكريين لدينا قبل وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة "، مضيفاً "حرصنا منذ البداية على الإفراج عن الأسرى من كل فلسطين بمن فيهم أبناء الأرض المحتلة عام 48".

وكشف أن "من الطبيعي أن ننظر في أن يشمل التبادل المقبل المناضلين في العالم كالمناضل جورج إبراهيم عبدالله".