ابو الحسن: لا خلاف بين الإشتراكي والتيار وهناك حراك لافت بالنسبة للجنة الخماسية

أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، الى أن "الخطوط ليست مقطوعة بين الاشتراكي وكافة الجهات والكتل، وهناك تمايز في المواقف مع التيار، تحديدا في موضوع قيادة الجيش، ومع ذلك اجتمع تيمور جنبلاط وجبران باسيل، ولا خلاف بين الحزبين".

ولفت الحسن، في حديث لـ"LBCI"، الى أنه "بكل المراحل السياسية الماضية ومنذ خروج جعجع من المعتقل ونحن نلتقي معه بالكثير من المحطات والعناوين السياسية ونتمايز حول بعض الملفات، وهذا الأمر طبيعي".

وأكد أننا "نتفق مع القوات على مصالحة الجبل وهذا الامر الاهم، وبموضوع السيادة لا نزايد على أحد ولا نسمح لأحد بالمزايدة علينا"، مضيفاً أن "علاقة خاصة تربط تيمور جنبلاط بسامي الجميّل، ولم الاستغراب حول هذا الموضوع، وزيارة الكتائب كانت زيارة تهنئة وواجب بالإضافة الى البحث بالأوضاع السياسية المطروحة والجو كان ايجابياً".

وأردف "نحن التقينا مع تكتل الجمهورية القوية بشأن انتخابات نقابة المحامين، ونحن اكدنا للقوات اننا سندعم الأوفر حظاً في الجولة الثانية، والنقيب فادي المصري حصل على أعلى عدد من الاصوات".

ورأى أنه "لا بد من ارساء خارطة طريق جديدة للجنوب تحت عنوان تطبيق قرار 1701، ونحن بحاجة الى بعضنا البعض واكرر بان حزب الاشتراكي لم ولن يقطع علاقته بأي فريق سياسي ونحن مع التشاور لايجاد الحلول لجميع الملفات".

وتابع "الموفد القطري بادر وسيعود إلى لبنان وهناك حراك لافت بالنسبة للجنة الخماسية لتحفيز القوى اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمخاطر تحفّزنا للقيام بهذه الخطوة".