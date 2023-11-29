سليمان فرنجية التقى لودريان وبحث معه ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في منزل نجله النائب طوني فرنجيه في بيروت، الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو، بحضور النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي.

وخلال اللقاء الذي اتسم بالوضوح والصراحة، تمت مناقشة التطورات السياسية والأمنية والميدانية في جنوب لبنان وفلسطين المحتلة، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وأهمية المحافظة على المؤسسة العسكرية في ضوء الظروف الحالية الضاغطة.