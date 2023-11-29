وفد من "الوطني الحر" في عكار عرض مع اللبكي سبل التعاون لإنجاز ملف النازحين

زار وفد من "التيار الوطني الحر" في عكار محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، بحضور النائب جيمي جبور، متابع مجلس قضاء عكار في "التيار" جان حنا، منسق هيئة قضاء عكار علاء مخول، مساعد منسق القضاء فايق شحادة، مسؤول البلديات في هيئة قضاء عكار جورج عبدالله، مسؤول عودة النازحين في قضاء عكار رالي عازار، وانضم إلى الاجتماع أمينة سر محافظة عكار بالتكليف رولا البايع ورؤساء اتحادات بلديات عكار.

تداول المجتمعون في رؤية "التيار" لملف عودة النازحين وآلية معالجة هذا الملف".

وتحدث اللبكي عن "الصعوبات التي يواجهونها في متابعة ملف النازحين وسبل التعاون لإنجاز هذا الملف".

ويتابع الوفد جولاته، لما لهذا الملف من تأثير على الواقع والمجتمع اللبناني ككل، والعكاري خصوصا.