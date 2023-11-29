عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية .. سامح شكري : أليس السجناء الفلسطينيون أسرى لدى دولة الاحتلال؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر منذ بداية الأزمة في غزة، طالبت بضرورة إطلاق سراح جميع المدنيين لدى المقاومة.

وتساءل في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، عن موقف المجتمع الدولي إزاء السجناء الفلسطينيين الذين عانوا سنوات الحبس في ظروف قاسية، دون توجيه اتهامات أو محاكمة، معقبًا: «أليسوا رهائن لدى دولة الاحتلال؟».

وأكد أن مصر تعمل بالتوازي على النفاذ الإنساني لقطاع غزة، داعيًا إلى التعاطي بالإيجابية والمسئولية التي ترتقي للمأساة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

ودعا إلى زيادة حجم المساعدات المرسلة إلى غزة، قائلًا إن مصر ساهمت بنسبة 70% منها منفردة، ورغم ذلك لا تكفي تلك المساعدات احتياجات 2.2 مليون فلسطيني.

وشدد على أهمية تفادي ازدواجية المعايير وترجمة التصريحات إلى واقع، موضحا أن «تعطيل مشروع القرار الصادر عن مجلس الأمن، مباركة للحصار وتجويع الأطفال والنساء وتركهم بلا مأوى أو حد أدنى من الرعاية الصحية».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.