تبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة .. كتائب القسام تسلم المحتجزين الإسرائيليين عبر معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر - عرضت قناة "الجزيرة" الإخبارية، مقطع فيديو، يرصد بدء تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة المحتجزين الإسرائيليين لديها إلى الصليب الأحمر الدولي، عبر معبر رفح، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة.

وكانت إسرائيل شنت في 7 أكتوبر حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبوساطة مصرية قطرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر، هدنة إنسانية لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، ومن بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من الحرب.