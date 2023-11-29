ميانمار والصين تجريان مناورات بحرية

تجري ميانمار والصين مناورات بحرية معًا في الوقت الذي تخسر فيه الحكومة العسكرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الأرض في المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية أمام تحالف من الميليشيات التي لها أيضًا علاقات قوية مع بكين.

وذكرت صحيفة «ميانما ألين» الحكومية، أن ثلاث سفن صينية راسية في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، وأن مسؤولين من البلدين التقوا لمناقشة تدريبات الأمن البحري.

وتحمل السفن الصينية - المدمرة زيبو والفرقاطة جينغ تشو وسفينة الإمداد تشيان داو هو - نحو 700 بحار في ميناء ميانمار، ولم يقدم التقرير المزيد من التفاصيل حول التدريبات.

صراع مسلح

واستولى جيش ميانمار على السلطة من حكومة منتخبة في عام 2021، ويخوض منذ ذلك الحين صراعًا مسلحًا مع القوات المؤيدة للديمقراطية والميليشيات العرقية.

وتأتي زيارة السفن الصينية خلال تصاعد أعمال العنف على حدود ميانمار مع الصين من قبل تحالف الإخوان الثلاثة، وهي مجموعة من الميليشيات التي شنت هجومًا منسقًا ضد الجيش الحاكم في 27 أكتوبر.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لميانمار وتحتفظ بعلاقات جيدة مع الجنرالات الحاكمين. وتتمتع المجموعات المشاركة في التحالف أيضًا بعلاقات جيدة مع الصين، وتعهدت بحماية الاستثمارات الأجنبية مثل المشاريع المدعومة من الصين في الأراضي التي تسيطر عليها.

وأعلن التحالف انتصارات واسعة النطاق بما في ذلك أربعة معابر حدودية في الجزء الشمالي من ولاية شان، واعترفت الحكومة العسكرية بعد وقت قصير من بدء القتال بأنها فقدت ثلاث بلدات.