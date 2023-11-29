ترمب يتعهد بالعفو عن المشاركين في شغب الكابيتول

يعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وطنيين، واحتضنهم وتعهد بالعفو عن جزء كبير منهم إذا فاز بولاية ثانية، بل وتعاون في أغنية مع مجموعة من المتهمين المسجونين.

وفي قضية التدخل في الانتخابات التي رفعها في واشنطن، اتخذ محاموه مساراً مختلفاً.

على الرغم من خسارة محاولة شطب إشارات لائحة الاتهام إلى أعمال العنف التي وقعت في ذلك اليوم، فقد أوضح محامو الدفاع أن إستراتيجيتهم تتضمن إبعاد الرئيس السابق عن حشد مثيري الشغب، الذين يصفونهم بأنهم «الجهات الفاعلة المستقلة في مبنى الكابيتول».

وصمة لا تختفي

وفي الوقت نفسه، أشار فريق المحامي الخاص جاك سميث إلى أنه سيثبت أن ترمب مسؤول عن الفوضى التي اندلعت، وأشار إلى دعم ترمب المستمر للمتهمين في 6 يناير للمساعدة في إثبات نيته الإجرامية.

وتسلط الحجج المتنافسة الضوء على المدى الذي يمكن أن تكون فيه أعمال الشغب بمثابة خلفية لا مفر منها في محاكمة تاريخية من المقرر أن تبدأ في 4 مارس في قاعة محكمة على بعد بنايات فقط من مبنى الكابيتول.

على الرغم من أن ترمب ليس متهمًا بالتحريض على أعمال الشغب، فإن أي نجاح يأمل في تحقيقه في المحاكمة قد يعتمد جزئيًا على قدرة فريق دفاعه على تحييد، أو على الأقل تقليل، الصور المروعة للعنف التي يشير إليها المدعون كامتداد طبيعي لأعمال العنف.

منع الأدلة

وقد يعتمد الكثير أيضاً على الأدلة التي تسمح بها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان. وأشار محامو ترمب إلى أنهم سيحاولون منع المدعين العامين من تقديم أدلة للمحاكمة تتعلق بأفعال مثيري الشغب، الذين حطموا النوافذ وضربوا ضباط الشرطة، وأرسلوا المشرعين إلى الاختباء.

وفي قضايا مدنية منفصلة تسعى إلى تحميل ترمب المسؤولية عن هجوم الكابيتول، قال محاموه إنه شجع أنصاره على الاحتجاج السلمي على نتائج الانتخابات ولم يدعو قط إلى أي أعمال عنف. وتدرس محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن حاليًا ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترمب من قبل المشرعين وضباط الشرطة، الذين اتهموه بالتحريض على أعمال الشغب.

ومن المقرر أن يمثل ترمب للمحاكمة في المحكمة نفسها التي تم فيها اتهام ما يقرب من 1200 من أنصاره في أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل. وقد اعترف أكثر من 800 منهم بالذنب أو أُدينوا أثناء المحاكمة بارتكاب جرائم فيدرالية ناجمة عن أعمال الشغب، بما في ذلك التآمر لإثارة الفتنة والاعتداء على ضباط الشرطة. وقد قضى حوالي ثلثي المحكوم عليهم حتى الآن بالسجن.

أهداف ممثلو الادعاء ضد ترمب:

- أثبات أن ترمب استخدم غوغاء الغاضبين «كأداة» في حملته للضغط على نائب الرئيس وعرقلة التصديق على فوز بايدن

- سيعرضون على المحلفين مقطع فيديو لخطاب ترمب قبل أعمال الشغب والذي حث فيه الحشد على الذهاب إلى مبنى الكابيتول و«القتال مثل الجحيم».

- يخططون لتسليط الضوء على احتضان ترمب المستمر لمثيري الشغب لإثبات أنه كان ينوي إحداث الفوضى في مبنى الكابيتول في ذلك اليوم.