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رئيس وزراء قطر : هدف إسرائيل المتمثل باستئصال حماس من غزة ليس واقعيا

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القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ، إن هدف إسرائيل المتمثل باستئصال حماس من غزة ليس واقعيا.

وأضاف في حديث مع فايننشال تايمز أن :" تدمير حماس من خلال استمرار الحرب سيؤدي لتأجيج خطاب التطرف".

وأوضح أن الفشل في تأمين وقف إطلاق نار دائم يخاطر باتساع الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

وقال رئيس وزراء قطر :" كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة ، وهناك خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب".

وتابع :" نحن بحاجة إلى حل يضمن السلامة للفلسطينيين والإسرائيليين ، والفلسطينيون بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة خاصة بهم".

واكد رئيس الوزراء القطري أن إسرائيل سلمت قطر قائمة بـ 90 امرأة وطفلا احتجزوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

المصدر : وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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