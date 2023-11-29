رئيس وزراء قطر : هدف إسرائيل المتمثل باستئصال حماس من غزة ليس واقعيا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ، إن هدف إسرائيل المتمثل باستئصال حماس من غزة ليس واقعيا.

وأضاف في حديث مع فايننشال تايمز أن :" تدمير حماس من خلال استمرار الحرب سيؤدي لتأجيج خطاب التطرف".

وأوضح أن الفشل في تأمين وقف إطلاق نار دائم يخاطر باتساع الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

وقال رئيس وزراء قطر :" كنا نتوقع أن يعتبر الغرب قتل الفلسطينيين أمرا يستحق الإدانة ، وهناك خيبة أمل كبيرة في المنطقة من رد فعل الغرب".

وتابع :" نحن بحاجة إلى حل يضمن السلامة للفلسطينيين والإسرائيليين ، والفلسطينيون بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة خاصة بهم".

واكد رئيس الوزراء القطري أن إسرائيل سلمت قطر قائمة بـ 90 امرأة وطفلا احتجزوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر.

المصدر : وكالات