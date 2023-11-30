شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى: دور مصر والرئيس السيسى راسخ وثابت لدعم القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن مصر لم تدخر جهد في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على مدار السبعة عقود الماضية، فقد قدمت مصر الشهداء والأسرى والجرحى من أجل دعم القضية الفلسطينية، وفي هذه اللحظات التاريخية أثبتت أنها حليف تاريخي يقف دائما وراء الشعب الفلسطيني.

وثمن السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال فعاليات حزب التجمع، لإحياء ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء بمقر الحزب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي و رفضه في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري التى تخطط له سلطة الاحتلال، مؤكدا أن موقفه راسخ لنصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدا على غياب المجتمع الدولي في وقف العدوان على غزة، مطالبا بضرورة التعاطي مع القضية الفلسطينية وعدم الصمت على حق شعب بأكمله ضد الجريمة مكتملة الأركان التى تنفذها سلطة الاحتلال.

وهاجم السفير دياب اللوح، مجلس الأمن الذى فشل في التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي بفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين من بطش العدوان الإسرائيلي، مع ضرورة وقف الحرب الدامية بقطاع غزة خاصة أن حكومة الاحتلال قد هددت باستمرار العنف بعد انقضاء مدة الهدنة، وطالب ايضا بضرورة إقامة دولة فلسطينية على الحدود التاريخية لعام 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مع ضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية، كما طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالاتزان في موقفها حيال ما يجرى في غزة والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار.