شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو الإدارة المحلية يتصدرون مٌخصصات العاملين بالدولة فى الوظائف الدائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ 102 مليار و35 مليون جنيه لمرتبات العاملين بالدولة بالوظائف الدائمة، مقابل 93 مليار و736 مليون جنيه العام المالي السابق 2022/2023.

وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع مرتبات العاملين بالدولة بالوظائف الدائمة:

1- خصص للجهاز الإداري مبلغ وقدرة 33 مليار و509 مليون جنيه.

2- خصص للإدارة المحلية مبلغ وقدرة 54 مليار و 447 مليون جنيه.

3- خصص للهيئات الخدمية مبلغ وقدرة 14 مليار و 77 مليون جنيه.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها