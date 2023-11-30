ذكر موقع "أكسيوس" بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن أن تنفيذ عملية بجنوب غزة ضروري لتحقيق هدف إسرائيل بتدمير حركة "حماس". واكد نتانياهو لبايدن بان الرأي العام الإسرائيلي لن يقبل وقف عملية الجيش الإسرائيلي.
وذكرت "أكسيوس" بان "بايدن أبلغ نتانياهو أنه قلق بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب غزة، كما أبلغ بايدن نتانياهو أن الطريقة التي عملت بها إسرائيل في شمال غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: نتانياهو أبلغ بايدن أن تنفيذ عملية بجنوب غزة ضروري والرئيس الاميركي اكد بانه لا يمكن تكرار ما حصل شمال القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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