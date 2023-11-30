أكسيوس: نتانياهو أبلغ بايدن أن تنفيذ عملية بجنوب غزة ضروري والرئيس الاميركي اكد بانه لا يمكن تكرار ما حصل شمال القطاع

ذكر موقع "أكسيوس" بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن أن تنفيذ عملية بجنوب غزة ضروري لتحقيق هدف إسرائيل بتدمير حركة "حماس". واكد نتانياهو لبايدن بان الرأي العام الإسرائيلي لن يقبل وقف عملية الجيش الإسرائيلي.

وذكرت "أكسيوس" بان "بايدن أبلغ نتانياهو أنه قلق بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب غزة، كما أبلغ بايدن نتانياهو أن الطريقة التي عملت بها إسرائيل في شمال غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب.