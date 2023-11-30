وزارة الصحة في غزة: العثور على خمسة أطفال خُدّج متوفين في مستشفى النصر للأطفال

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها عثرت على خمسة أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة الموقتة مع اسرائيل.
واوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة "فرانس برس"، إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا "من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء".
وأضاف القدرة "تركت قوات الاحتلال خمسة أطفال خُدّج" عُثر عليهم "متحللين جزئيا". وتابع أن "الجنود منعوا العائلات من الاقتراب" من الأطفال الحديثي الولادة قبل الثلاثاء.
وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة بعد سبعة أسابيع من القتال، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا خديجا خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.
وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن ثمانية منهم توفوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.
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