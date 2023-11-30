البحرية الأميركية استنكرت اقتراب مسيّرة إيرانية من حاملة الطائرات "أيزنهاور": سلوك غير آمن ومهني

دان قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر، تحليق طائرة إيرانية مسيّرة قرب حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور في اليوم السابق ووصفه بأنه "سلوك غير آمن ومهني".

ولفت كوبر، في بيان، الى أن "الطائرة الإيرانية المسيّرة حلقت على مسافة 1500 متر من حاملة الطائرات أيزنهاور الثلاثاء بينما كانت الحاملة تنشط في إطار عمليات طيران في الخليج، متجاهلة العديد من التحذيرات وانتهكت إشعارا للطيارين بترك مسافة تتجاوز عشرة أميال بحرية (18,5 كيلومترا)".

وأضاف أن "هذا السلوك غير المسؤول من جانب إيران يخاطر بحياة طواقم من الولايات المتحدة والدول الشريكة ويجب أن يتوقف على الفور"، مؤكداُ أن "القوات البحرية الأميركية تظل يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي لتعزيز الأمن البحري الإقليمي".

وتعتبر حاملة الطائرات "أيزنهاور" محور إحدى مجموعتي حاملات الطائرات الضاربتين اللتين نشرتهما واشنطن لردع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط عن تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي أوسع.