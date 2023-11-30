أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة في غزة.
واوضح نعيم في مؤتمر صحافي في كيب تاون بجنوب إفريقيا، "نحن مستعدون للإفراج عن جميع الجنود مقابل جميع أسرانا".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس اكدت استعدادها لمبادلة جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين بجميع الأسرى الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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