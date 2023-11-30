اوضح مصدر في حماس مساء الأربعاء إنّ ما تمّ اقتراحه لتمديد الهدنة الموقتة التي أوقفت القتال في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة، فيما تتكثّف المفاوضات حول تمديد الهدنة قبل ساعات من انتهائها.
وصرّح المصدر لوكالة "فرانس برس"، "المباحثات تتواصل وجهود الوساطة مكثفة بهدف تمديد الهدنة ليومين أو أكثر". وتابع "أيّ مباحثات حول تبادل الأسرى العسكريين الجنود والضباط ينبغي أن يسبقه وقف العدوان ورفع الحصار الخانق عن غزة".
وأضاف أنّ "المرحلة التالية للمباحثات مفروض أن تكون حول مبادلة الأسرى خاصة كبار السنّ (اكبر من 18 عاماً) وبالنسبة للمقاومة فهي مستعدّة لهذه المرحلة"، مشيراً إلى أنّ حماس والفصائل الأخرى "مستعدّة لكلّ الاحتمالات". وقال "إذا استمرّت الهدنة فالمقاومة ملتزمة بها، طالما التزم بها الاحتلال".
وبدأت الهدنة الحالية الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام، قبل أن يتمّ تمديدها للمرة الأولى لمدة يومين. ويناقش الطرفان مذّاك مع الوسطاء - في مقدّمتهم قطر - تمديدها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في حماس لفرانس برس: الحركة غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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