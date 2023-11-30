تعهدات أوروبية لمكافحة الإرهاب في الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للجيش الصومالي في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس: «نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية، ومبلغ مالي قدره مليون يورو». وثمنت وزارة الدفاع «جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الجيش لتحمل مسؤولياته الوطنية، وسلطت الضوء على دور المساعدات المقدمة في رفع مستوى كفاءة الجيش».

ووفق الوكالة، «تعد هذه المساعدات جزءاً من خطة الحكومة الصومالية لتولي أمن البلاد، وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي البلادَ في ديسمبر 2024».