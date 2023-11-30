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مقتل 40 مدنياً بهجوم في بوركينا فاسو

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ابوظبي - سيف اليزيد - واغادوغو (وكالات)

قتل 40 مدنياً في الهجوم الإرهابي الكبير الأحد في مدينة «دجيبو» بشمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. واستناداً إلى مصادر أمنية في بوركينا فاسو أوضحت أن الإرهابيين استهدفوا مفرزة للجيش وأن عناصره قتلوا العشرات منهم.
وذكرت الوكالة الأممية في بيان أن «عدداً كبيراً من الإرهابيين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في مدنية دجيبو بمنطقة الساحل، وقتلوا ما لا يقل عن 40 مدنياً واصابوا أكثر من 42.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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