مقتل 40 مدنياً بهجوم في بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - واغادوغو (وكالات)

قتل 40 مدنياً في الهجوم الإرهابي الكبير الأحد في مدينة «دجيبو» بشمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. واستناداً إلى مصادر أمنية في بوركينا فاسو أوضحت أن الإرهابيين استهدفوا مفرزة للجيش وأن عناصره قتلوا العشرات منهم.

وذكرت الوكالة الأممية في بيان أن «عدداً كبيراً من الإرهابيين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في مدنية دجيبو بمنطقة الساحل، وقتلوا ما لا يقل عن 40 مدنياً واصابوا أكثر من 42.