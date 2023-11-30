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أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوب غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، إن بايدن أبلغ نتنياهو قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة جنوبي غزة

وتابع موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "نتنياهو أبلغ بايدن ضرورة شن عملية عسكرية جنوبي غزة لتحقيق هدف تدمير حماس".

وأكد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: "بايدن أبلغ نتنياهو بأن طريقة عملية إسرائيل شمالي غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب".

وحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: "نتنياهو وافق على طلب بايدن إجراء نقاش أمريكي إسرائيلي لخطط عمليات جنوب غزة قبل أي هجوم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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