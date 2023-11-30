محمد اسماعيل - القاهرة - نشرة التوك شو.. استعدادات السفارات للانتخابات الرئاسية والهدنة في غزة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- سفير مصر بإيطاليا: جلسات مع الجالية المصرية قبل انتخابات الرئاسة

كشف سفير مصر بإيطاليا، بسام راضي، آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، مبينا أن هناك تواصل دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لتنسيق أمور الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، لبرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه التقى وزيرة الهجرة، سهى جندي، وتم عقد لقاءات مع رموز الجالية المصرية في إيطاليا؛ للوقوف على كافة الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.

وشدد راضى على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، لافتا إلى أن مقر السفارة المصرية في إيطاليا هو اللجنة الانتخابية الأساسية للمواطنين، موضحا أنه في روما سيكون هناك قسما قنصليا معني بشؤون الانتخابات والتواصل مع المواطنين.

- سفير مصر بالسعودية: الجالية المصرية حريصة على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد أحمد فاروق، السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، أن الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر بين الجاليات المصرية في العالم بواقع أكثر من مليون و800 ألف.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجالية المصرية في السعودية على قدر كبير من الوعي، مبينا أنه لمس حرص الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأردف فاروق أن الجالية المصرية لديها وعي كافٍ بأهمية الاستقرار والأمن والتنمية، لافتا إلى أنه عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع أبناء الجالية المصرية.

- المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يشرح خطته لرفع الأدنى للأجور لـ ٥ آلاف جنيهًا

وجه عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، رئيس حزب الوفد، رسالة إلى الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة، مؤكدا أنها القطاع الأكبر من شعب مصر ودائمًا ما تكون محل اهتماماته وفي برنامجي الانتخابي وتحديدًا المحور الاجتماعي.

ووعد "يمامة"، خلال فيديو له، الأربعاء، برفع الحد الأدني للأجور إلى 5000 جنيهًا بعد عام من توليه الحكم، مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس مجرد جملة بخطاب شعبي أو سياسي، يدغدغ به مشاعر أو حاجات المُخاطبين به، وفي نفس الوقت، يُلهب به المكلفين بسداد هذه الزيادة، ومنهم أصحاب عمل ومؤسسات وشركات، قد تكون خاسرة، وتسدد بالكاد نفقات نشاطها، حتي تستمر على أمل النهوض.

وأوضح:"للأسف، ما جري به العمل في إطلاق مبادرات رفع الحد الأدني للأجور، وفي كل العهود، كان وسط اجتماع شعبي، وبغرض سياسي ضيق لاستقطاب شعبية، دون دراسة اقتصادية سابقة، وبحث وعرض سواء في مجلس الوزراء، ودون موافقة وعرض سابق على البرلمان وفقًا للدستور، ودون مراعاة للعدالة بإلزام المكلف بهذه الزيادة، ودون مراعاة الظروف الاقتصادية".

- مخالفات البناء.. "إسكان النواب" تكشف حالات لا يجوز فيها التصالح - فيديو

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم.

وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن فترة تقديم المستندات ستكون خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، بالإضافة إلى شهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.

وأردف الفيومي أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة.

- أحمد موسى يكشف مخطط صهيوني جديد لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل خطة تل أبيب، حول كيفية تفريغ قطاع غزة من السكان، وموقف مصر والمملكة العربية السعودية من الخطة، التي تسمى بـ لعبة الشطرنج الدولية، وفق مطلب محلل سياسي صهيوني، يدعى ساحي ليفي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المخطط نشر في الإعلام الصهيوني وتم وضعه منذ 5 سنوات، وفحواه «على إسرائيل أن تضغط على مصر لكي تقبل بفكرة تهجير الفلسطينيين لديها قبل سفرهم إلى دول أخرى ترغب في استقبالهم، باعتبار مصر مجال عبور».

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن التقرير ينص أيضا على أن التهجير لن يعد نقلا قسريا، ولكن مصر لديها مشكلات اقتصادية وهذا سيكون مفتاحا لحل الأزمة، ووكالة موديز خفضت تصنيف مصر اقتصاديا، وهذا الأمر ورقة ضغط على مصر لفتح معبر رفح، ويمكن مساعدة دول أوروبا لمصر في أزمتها الاقتصادية.

- إبراهيم عيسى: مصر تتعامل مع أزمة غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي ولا تزال هي الأهم للشعوب العربية، قائلا: "فلسطين في قلب كل عربي مش قضية كل عربي فقط، ومصر تتعامل مع غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا".

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اختلاف وجهة نظره مع الرأي الناصري والقومي المطالب بالحرب على إسرائيل لا يعنى السكوت أمام إسرائيل، معقبا: محدش بيقول نسكت لإسرائيل ولكن لازم نعرف ان الفعل الخاطئ أسوأ من اللا فعل".

وتابع: الأداء الناصري حول القضية الفلسطينية انتهى إلى الهزيمة والأداء العروبي وكل الأنظمة القوميين العرب والناصريين اللي أيدوها سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق رفعت الشعارات ومعملتش حاجة لفلسطين، مطالبا من يتحدث بضرورة محاربة إسرائيل بالنظر الى موازين القوى والواقع العربي الراهن اقتصاديا واجتماعيا.

- مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك مؤشرات عن تمديد الهدنة في غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن هدفنا الأول الآن الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار فى غزة ونسعى إلى تأمين احتياجات قطاع غزة للحفاظ على بقاء المواطنين وإفشال مخطط التهجير وإنهاء الاحتلال.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر اليوم الأربعاء، أن التوجهات العنصرية للحكومة الإسرائيلية هى السمة الغالبة على سياستها، مؤكدا أن ما يجري فى القدس اليوم خطير جدا وهناك اعتداءات يومية وهدم المنازل وطرد المواطنين.

وأردف الهباش أن الحكومة الإسرائيلية تنكر وجود الشعب الفلسطيني وتؤمن بأن هذه الأرض أرضها، مؤكدا أن هناك مؤشرات وأنباء عن تمديد الهدنة في غزة وليس لدينا شئ مؤكد.

- أسيرة فلسطينية بعد الإفراج عنها: شعرت بالقهر عندما رأيت الدمار وأشلاء أطفال غزة

كشفت الأسيرة حنان البرغوثي تفاصيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وأضافت البرغوثي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر ،اليوم الأربعاء:"منذ أن كان عمرى ١٢عام اعتقلت قوات الاحتلال أشقائى ووالدتي ووالدى، مبينة أن شقيقها وائل البرغوثي أسير في سجون الإحتلال منذ 44 عام.

وأردفت البرغوثي أن الاحتلال قام بضربهم وتعذيبهم بعد أحداث ٧أكتوبر، منوهة أنها تنتظر الإفراج عن زوج أخيها الشهيد فى الدفعة السادسة من تبادل الأسرى.

وأكدت البرغوثى أن أحفادها أصبحوا مسئولين منها لآن آبائهم فى الآسر، موضحة أن أصعب لحظة عاشتها فى سجون الاحتلال عندما أخبرتها إحدى السجينات بضرب شقيقها نائل في سجون عوفر.

- ناقشنا وضع الدولار.. السجيني يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي البرلمان

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من ممثلي البرلمان.

وأضاف السجيني خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الجميع تحدث مع رئيس الوزراء بكل صراحة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، مبينا أن رئيس الوزراء سن سنة حسنة بدورية انعقاد الاجتماعات مع ممثلي البرلمان.

وأردف السجيني أن ممثلي البرلمان تحدثوا بشكل كلى ،سواء كانت متعلقة بأزمة السكر والأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء ،إضافة عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، مؤكدا أن الجميع تحدث في موضوع التصالح بمخالفات البناء.