شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: مد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة يمهد طريق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أهمية الجهود المصرية- القطرية المبذولة في ملف تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار مد الهدنة في غاية الأهمية لأنه يعطي العالم فرصة لكي يتنفس بعد كم المجازر الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وقال لـ ”الخليج 365”، إن قرار مد الهدنة يأتي تمهيدا للصول إلى اتفاق بوقف إطلاق النار نهائيا ، وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تنفيذ حل الدولتين وفقا لمحددات الشرعية الدولية ومقررات الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة إيجاد حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية يحقق للشعب الفلسطيني حلمه في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف النائب عبد المنعم إمام، أن قرار مد الهدنة تتيح فرصة قوية أيضا لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والإنسانية وإتمام ثفقات تبادل الأسري والرهائن.